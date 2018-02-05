Археологи нашли столбовые ямы, копирующие Стоунхендж

Археологи обнаружили необычное сооружение, состоящее из множества рвов и насыпей, пересекающих их, на территория Ларкхилла. Город находится в непосредственной близости от Стоунхенджа – между ними всего 2,5 километра.

На месте древнего сооружения ученые также обнаружили фрагменты тел людей и животных. Среди находок есть кости коров и человеческие черепа, а также некоторые предметы быта, в частности, керамические чаши. Эти предметы указывают на то, что сооружение использовали в качестве ритуального центра, пишет runews24.ru

По мнению специалистов, эта находка может относиться к периоду между 3750 и 3650 годами до нашей эры. Но это не главное, ведь чуть позже на месте раскопок нашли столбовые ямы, обустроенные по кругу и копирующие ориентацию каменных столбов Стоунхенджа относительно положения Солнца в определенных позициях. Вполне вероятно, что мастера, которы возводили это сооружение, строили и Стоунхендж.