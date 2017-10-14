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Археологи раскопали 800-летние городские стены и ворота

Находка позволила спроектировать макет старинного города

Археологи раскопали 800-летние городские стены и ворота на юго-западе Китая в муниципалитете Чунцин.

Baidi Township, расположенный в графстве Фэнцзе, когда-то был очень важной военной крепостью, сообщает портал Xinhua со ссылкой на Исследовательский институт культурного наследия Чунцина.

Археологические раскопки были организованы Исследовательским институтом культурного наследия Чунцина совместно с Управлением по культурным реликвиям округа Фэнцзе.

В течение первых шести месяцев, начиная с февраля 2017 года, на участке были найдены двадцать секций городской стены, ворот, оборонных башен и арсеналов. Стены и ворота были построены в период правления династии Южной Сун (1127-1279 годы) и династии Цин (1644-1912 годы).

Было также обнаружено более 300 реликвий. В основном это железное оружие и некоторых керамические, медные и каменные артефакты.

 


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