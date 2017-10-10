Архитектурный заповедник могут создать в Екатеринбурге

Общественники предложили создать в Екатеринбурге архитектурный заповедник.

Авторы проекта хотят сохранить историю города в камне и дереве для своих потомков, сообщает портал «Новости Урала».

В Екатеринбурге сосредоточено около полтысячи памятников архитектуры. Некоторые из них уже почти разрушены. Например, три жилых дома на Большакова, которые в 1945 году построил автор Белой Башни Моисей Рейшер.

В необычном музее соберут все здания, которые имеют историческую и архитектурную ценность, даже если они находятся в полуразрушенном состоянии.

Впервые в Екатеринбурге перевезли в другое место жилой дом 1903 года, чтобы его не снесли. Дом находился на реконструируемой улице Татищева. Чтобы продолжить реконструкцию дом пришлось передвинуть на несколько кварталов.

В течение месяца строители возводили его заново. При этом использовались оригинальные бревна, окна и булыжники фундамента.