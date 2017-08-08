Армия США сможет сбивать частные беспилотники

Американское министерство обороны выдало предписание всем видам вооруженных сил сбивать любые (в том числе частные) беспилотные летательные аппараты, если они нарушат воздушные границы военных баз.

До сих пор военные не имели права сбивать частные дроны, пишет научный портал N+1. При нарушении частным летательным аппаратом границ баз, законами позволялось прекращать полет дрона без нанесения ему повреждений. Сообщения о том, что террористы используют дроны для несения самодельных бомб (такие случаи были отмечены в Сирии) заставили Пентагон и Управление гражданской авиации заняться выработкой новых правил.

Отныне, при нарушении контролируемого армией воздушного пространства, дрон может быть сбит — в том числе и огнестрельным оружием. Если военным удастся посадить дрон-нарушитель, они будут иметь право конфисковать его.

Согласно предписанию, руководство американских военных баз должно уведомить живущих рядом людей о недопустимости залета частных летательных аппаратов на территорию базы.