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Артисты Свердловского театра выступают на Биеннале в Москве

Губернатор региона Евгений Куйвашев пожелал им удачи

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пожелал удачи артистам Свердловского академического театра драмы, которые выступают на Биеннале театрального искусства в Москве.

В 2017 году проект представлен тремя направлениями: #урокирежиссуры, #видетьмузыку и #цифроваякультура, сообщается на сайте правительства Свердловской области.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что он искренне рад рождению нового проекта в области сценического искусства. Он поможет молодым перспективным режиссерам расти профессионально и расширять культурный взаимообмен в театральном пространстве России.

В первом Биеннале театрального искусства участвует один из ведущих театров Среднего Урала. По словам губернатора, это настоящий прорыв для всего театрального искусства области.

Свердловские актеры 23 октября на основной сцене академического театра имени Вахтангова представят спектакль «Отцы и дети» режиссера Дмитрия Зимина.

 


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