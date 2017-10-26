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Асад может внести поправки в конституцию Сирии

В стране вскоре может пройти конгресс национального диалога

Башар Асад, президент Сирии, отметил успехи национальной армии в борьбе с терроризмом и сообщил, что это готовит почву для политических усилий по урегулированию ситуации в стране. Поэтому уже сейчас Дамаск готов пойти на диалог и на национальное примирение.

Асад заявил, что оптимальным форматом для этого станет проведение конгресса национального диалога, пишет РИА Новости. Он допускает, что это может повлечь за собой введение поправок в конституцию. Более того, президент Сирии готов пойти на проведение новых выборов в парламент.

К слову, это не первый подобный разговор — в 2016 году Асад выражал мнение о том, что переходный период в Сирии должен проходить при нынешней конституции. Об идее конгресса народов Сирии впервые заговорил Владимир Путин — такое предложение он высказал на форуме Валдай.

 


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