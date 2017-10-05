Сегодня:
$
Нефть
Золото
05 октября, в 11:18
Новости

«Ашан» стал лидером в рейтинге 50 крупнейших зарубежных предприятий в России

На втором месте оказалась немецкая сеть мелкой оптовой торговли Metro Cash & Carry

Французская корпорация «Ашан» в очередной раз стала лидером в рейтинге 50 самых крупных зарубежных предприятий в Российской Федерации.

Из рейтинга, опубликованного журналом Forbes, следует, что на втором месте рейтинга осталась немецкая сеть мелкой оптовой торговли Metro Cash & Carry.

«Бронза» в опубликованном списке досталась автомобильному концерну Toyota Motor. Отмечается, что в своих подсчетах аналитики издания опирались на совокупную прибыль компаний, которая была получена в прошлом году.

По словам исследователей, в общей сложности в рейтинг включены 10 предприятий, занимающихся автомобильной промышленностью, девять, работающих в пищевой сфере, и восемь — в торговой.

Общая прибыль иностранных компаний в РФ по итогам прошлого года увеличилась на 9,6% и достигла 5,5 триллионов рублей.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
28 сентября, в 14:20
«Лукойл» стал крупнейшей частной компанией в России по версии Forbes
Новости
04 октября, в 15:45
Красная Поляна стала лидером в рейтинге популярных зимних курортов России
Новости
17 октября, в 18:19
Forbes оценил финансовое состояние Дональда Трампа

Оставить комментарий

avatar
675765
Гость
675765

Странно они нам санкции а мы им возможность хорошо заработать причём без условий есть впечатление что нынешние власти РФ лоббируют западный бизнес, в умных странах заставляют иностранцев строить производство на местах и закупать 50% местного товара из страны пребывания, проводить валютные операции через свои банки итд….В РФ дошли до того что стратегическое сырьё драгметаллы добывают иностранцы, и где тут заявленный патриотизм.Глаза замазывают народу отставками губернаторов …

28 дней 6 часов назад
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо