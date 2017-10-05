«Ашан» стал лидером в рейтинге 50 крупнейших зарубежных предприятий в России

Французская корпорация «Ашан» в очередной раз стала лидером в рейтинге 50 самых крупных зарубежных предприятий в Российской Федерации.
Из рейтинга, опубликованного журналом Forbes, следует, что на втором месте рейтинга осталась немецкая сеть мелкой оптовой торговли Metro Cash & Carry.
«Бронза» в опубликованном списке досталась автомобильному концерну Toyota Motor. Отмечается, что в своих подсчетах аналитики издания опирались на совокупную прибыль компаний, которая была получена в прошлом году.
По словам исследователей, в общей сложности в рейтинг включены 10 предприятий, занимающихся автомобильной промышленностью, девять, работающих в пищевой сфере, и восемь — в торговой.
Общая прибыль иностранных компаний в РФ по итогам прошлого года увеличилась на 9,6% и достигла 5,5 триллионов рублей.
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Странно они нам санкции а мы им возможность хорошо заработать причём без условий есть впечатление что нынешние власти РФ лоббируют западный бизнес, в умных странах заставляют иностранцев строить производство на местах и закупать 50% местного товара из страны пребывания, проводить валютные операции через свои банки итд….В РФ дошли до того что стратегическое сырьё драгметаллы добывают иностранцы, и где тут заявленный патриотизм.Глаза замазывают народу отставками губернаторов …