«Ашан» стал лидером в рейтинге 50 крупнейших зарубежных предприятий в России

Французская корпорация «Ашан» в очередной раз стала лидером в рейтинге 50 самых крупных зарубежных предприятий в Российской Федерации.

Из рейтинга, опубликованного журналом Forbes, следует, что на втором месте рейтинга осталась немецкая сеть мелкой оптовой торговли Metro Cash & Carry.

«Бронза» в опубликованном списке досталась автомобильному концерну Toyota Motor. Отмечается, что в своих подсчетах аналитики издания опирались на совокупную прибыль компаний, которая была получена в прошлом году.

По словам исследователей, в общей сложности в рейтинг включены 10 предприятий, занимающихся автомобильной промышленностью, девять, работающих в пищевой сфере, и восемь — в торговой.

Общая прибыль иностранных компаний в РФ по итогам прошлого года увеличилась на 9,6% и достигла 5,5 триллионов рублей.