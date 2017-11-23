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23 ноября, в 23:36
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“Ашан” заподозрили в торговле санкционными сырами

Продукция могла быть завезена в Россию из Европы

Россельхознадзор обнаружил в магазинах ритейлера “Ашан” сыр, являющийся санкционным с высокой долей вероятности, начато административное расследование.

“Пятнадцатого ноября в ходе проверки торговой сети “Ашан” на прилавках гипермаркета управлением были выявлены сыры “Блю Делис”, “Горгонзола”, “Санта Россо”, “Чеддер”, “Дорблю”, производителем которых, согласно маркировке, является ООО “Аллгой”. На основании проверок, указывающих на высокую вероятность того, что данная продукция была поставлена из стран, на ввоз в РФ продукции из которых был наложен запрет, управлением проводится административное расследование”, – цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее компанию “Аллгой” обвиняли в поставках санкционного сыра “Дорблю”, который был обнаружен в магазинах ритейлера Metro.


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