Астахова уволят после очередного отпуска и празднования юбилея

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Павел Астахов оставит свою должность только в сентябре.

До своей официальной отставки 8 сентября Астахов еще раз съездит в отпуск и отпразднует свой юбилей: Астахову исполняется 50 лет.

«Решено, что увольнять его до этого времени не стоит. Пусть он спокойно проведет отпуск, отметит юбилей и потом уйдет», — рассказал источник РБК. Собеседник издания также добавил, что «нужно найти человека, который действительно будет хорошим защитником детей», чтобы «дважды не наступать на одни и те же грабли».

Павел Астахов подал заявление об отставке 1 июля. Он должен был покинуть должность сразу после возвращения из отпуска, однако позже он заявил, что вышел на работу.