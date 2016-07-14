Астахова уволят после очередного отпуска и празднования юбилея
Уполномоченный по правам ребенка при президенте Павел Астахов оставит свою должность только в сентябре.
До своей официальной отставки 8 сентября Астахов еще раз съездит в отпуск и отпразднует свой юбилей: Астахову исполняется 50 лет.
«Решено, что увольнять его до этого времени не стоит. Пусть он спокойно проведет отпуск, отметит юбилей и потом уйдет», — рассказал источник РБК. Собеседник издания также добавил, что «нужно найти человека, который действительно будет хорошим защитником детей», чтобы «дважды не наступать на одни и те же грабли».
Павел Астахов подал заявление об отставке 1 июля. Он должен был покинуть должность сразу после возвращения из отпуска, однако позже он заявил, что вышел на работу.
Павел Астахов рассказал о выговоре, полученном от Путина за свои высказывания
Павел Астахов рассказал, что причиной его отставки с поста уполномоченного при президенте по правам детей стал выговор, сделанный ему Владимиром Путиным.
«Я получил строгий нагоняй от президента [России Владимира Путина –Slon], получил его заслуженно. Я подставился, я не желал никого обидеть, я говорил по-дружески, на их (детей – Практика) языке», – рассказал омбудсмен «Мосленте».
Помимо этого, Астахов предостерег общественность от трактовок деталей произошедших событий, которые стали причиной выговора президента и последующей отставки омбудсмена.
«Кто там не был, кто не присутствовал, кто не видел этих обстоятельств, то, извините, они не могут быть объективным судьей», – добавил он.
Ранее Павел Астахов подтвердил, что уходит в отставку.
Перед публикациями об отставке внимание СМИ привлек эпизод, в котором Астахов обратился к выжившей в трагедии на Сямозере девочке с вопросом: «Ну что, как поплавали?». Петиция на Change.org за отставку Астахова в связи с этим его высказыванием собрала около 150 тысяч подписей.
Ежегодный доклад Астахова: количество усыновлений детей-сирот сократилось на 13,3%
Перед уходом в отставку Павел Астахов опубликовал ежегодный отчет о своей деятельности на посту уполномоченного по правам ребенка. Из него следует, что количество усыновлений детей-сирот в России за год сократилось на 13,3%.
В 2015 году усыновили 6,6 тысячи детей-сирот, при этом в 2014 году этот показатель составлял 7,6 тысяч. За пять лет количество усыновлений сократилось на 38,5%, причем значительнее всего сократилось количество усыновлений детей иностранцами: на 29,1% до 746 человек. За пять лет этот показатель снизился на 78%.
При этом в докладе уточняется, что количество детей-сирот сократилось за пять лет с 128,7 тысяч до 70,8 тысяч. За год количество «неустроенных» детей сократилось на 45%. Астахов указал и на снижение числа родителей, лишенных прав. В качестве положительного момента Астахов также назвал снижение числа отказов от новорожденных детей.
30 июня РБК сообщило, что Павел Астахов подал заявление об отставке. Позже эта информация подтвердилась.
Петиция за отставку Павла Астахова собрала 150 тысяч подписей
Петицию на Change.org за отставку уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова подписали 150 тысяч человек за пять дней.
Петиция была размещена в интернете из-за вопроса Астахова детям, выжившим после трагедии на карельском Сямозере: «Ну что, как поплавали?».
«Мы расцениваем данное высказывание как бесчеловечное и омерзительное проявление ограниченности, черствости и цинизма лица, в чьи должностные обязанности входит защита прав и интересов детей в Российской Федерации», — заявил автор петиции, активист партии «Яблоко» Егор Решетов.
Решетов также добавил, что петицию также подписали четыре депутата Госдумы, около 50 региональных и муниципальных депутатов и мэр одного из российских городов.
После публикации петиции Астахов заявил, что продолжит свою работу.
«Change.org зарегистрирован в Сан-Франциско, мы будем теперь на американских сайтах общественное мнение выражать? Туда заходит большое число электронных ботов, там не нужно регистрироваться. Когда пишут, что там россияне голосуют, вы меня извините, я даже по своему инстаграму вижу, что 90 процентов заходят с украинских сайтов, чтобы написать какую-нибудь гадость», — заявил омбудсмен.
Директор Change.org в Восточной Европе и Центральной Азии Дмитрий Савелов ответил на обвинения Астахова. По словам Савелова, сервис делает все возможное для верификации подписей, а система безопасности проверяет каждую подпись.
«Мы выждали 48 часов и можем с уверенностью сказать, что подписей ботов под петицией нет и не было выявлено ни одной. Помимо этого, наша система смотрит на график роста количества подписей — в этом случае он также был органическим», — сказал Савелов. Он также добавил, что 95,8% подписавшихся под петицией – россияне.
Астахов опроверг сообщения об изнасиловании школьницы в Волжском
Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов заявил, что версия об изнасиловании школьницы в городе Волжском Волгоградской области в настоящее время не подтверждается.
"Удалось установить девочку, ставшую "жертвой". Однако она все отрицает. Следственные органы проводят проверку. Семья благополучная", — написал детский омбудсмен в твиттере, добавив, что проверка продолжается различными инстанциями.
Пока никаких доказательств "группового изнасилования" выпускницы в Волгогр.обл. не получено.
— Павел Астахов (@RFdeti) 29 мая 2016 г.
Сообщение об изнасиловании 17-летней выпускницы одноклассниками в ночь на воскресенье появилось в группе MDK в социальной сети «ВКонтакте». В нем также были опубликованы ее фотографии. Утверждалось, что групповое изнасилование в городе Волжском произошло «прямо после празднования последнего звонка». Проверку после публикаций в прессе начал региональный главк Следственного комитета.
Павел Астахов: налог на бездетность – «математически хорошая идея»
Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов заявил, что налог на бездетность – «математически хорошая идея».
Об этом он сообщил в эфире РСН, комментируя предложение экономиста Никиты Кричевского.
«Если математически подходить, как подходит Никита – 1200 миллиардов получили, и направили их, например, как посчитало правительство, на погашение ипотечных кредитов для этих же многодетных семей. Как раз столько и надо. Вроде бы математически красиво получается. Но вы выйдите и спросите граждан, а вы готовы за счёт вашего налога в 6% содержать какую-то многодетную семью? Не каждый захочет это», — отметил Астахов.
Он также подчеркнул, что любое нововведение в налоговом обложении – стресс для населения.
Астахов рассказал о другом предложении – создавать государственные или государственно-общественные фонды, откуда будут выделяться деньги на поддержку матерей.
«Такая система поддержки работает в Скандинавии, во Франции, в Германии. Нам сложнее, у нас муниципалитеты не так развиты, и глава муниципалитета, которого мы выбираем, иногда не хочет знать своих многодетных и им помогать», — сказал омбудсмен.
По словам Астахова, нужен баланс между интересами многодетных семей и теми, кто детей иметь не может, не хочет их заводить и не хочет поддерживать многодетные семьи.
Полиция возбудила уголовное дело по факту угроз в адрес помощницы Астахова
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту угроз в адрес помощницы детского омбудсмена Павла Астахова, координатора движения "Сдай педофила" Анны Левченко. Об этом сообщает агентство ТАСС.
"Дознаватель столичной полиции возбудил уголовное дело по ч.2 ст.119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) по заявлению гражданки Левченко о поступающих в её адрес угрозах", — заявил агентству начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Андрей Галиакберов
Левченко занимается поиском в социальных сетях растлителей детей, а также тех, кто выкладывает материалы, содержащие детскую порнографию.
В Санкт-Петербурге активисты движения "Весна" провели акцию за отставку уполномоченного по правам ребёнка в России Павла Астахова, сообщает агентство "Росбалт".
В рамках акции по городу были развешаны плакаты с изображением Астахова и надписями "Насильно замуж ей не рано с благословения Рамзана", "Никакого секспросвета – будем всех сажать за это", "Запад – для моих детей, сирот оставим без семей", "Вы рожайте здесь, в больнице, а моя супруга – в Ницце".
Кроме того, активисты начали сбор подписей за отставку уполномоченного по правам ребёнка. "Уполномоченный по правам детей должен защищать права детей, а не стоять на страже государственной идеологии и обслуживать интересы вышестоящих чиновников и силовиков. Сегодня, в день защиты детей, движение "Весна" требует немедленной отставки уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова", — комментируют активисты "Весны".
Внимание общественности привлекли высказывания Астахова вокруг ситуации с женитьбой чеченского начальника РОВД и 17-летней Луизы Гойлабиевой. Астахов тогда одобрил действия 57-летнего полицейского, у которого уже есть жена. Кроме того, уполномоченный по правам детей назвал российских женщин "сморщенными в некоторых местах", чем вызвал неоднозначную реакцию общественности.
Астахов: мать умершей девочки из Дагестана сама отказалась от госпитализации
Уполномоченный по правам ребёнка Павел Астахов заявил в своём твиттере, что мать девочки Аминат, страдавшей от отсутствия обезболивающего в течение нескольких дней, отказывалась от её госпитализации в Центр Блохина.
Мы все время были на связи с мамой,но она отказывалась от госпитализации дочери.Ее ждали в Центре Блохина.Аминат было 16… Светлая Память!
— Павел Астахов (@RFdeti) 19 апреля 2015
16-летняя девочка Аминат из Дагестана, страдавшая от болей из-за онкологической болезни, скончалась вчера, 18 апреля. Московские больницы и чиновники в течение трёх дней отказывались обеспечить Аминат обезболивающее из-за отсутствия московской прописки. Однако после того, как фонд "Вера" придал историю огласке и подключил руководство Минздрава, морфин нашёлся спустя несколько часов. Позднее, руководство департамента здравоохранения заявляло, что департамент сделал всё, чтобы облегчить девочке боль, что вызвало критику общественности.
Координатор фонда «Вера» Лидия Мониава призвала признать проблему с получением сильных обезболивающих больными не по месту прописки и изменить законодательство в этой области, чтобы и дети, и взрослые имели право получать морфин там, где в данный момент находятся, независимо от полиса, прописки, регистрации и гражданства.
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