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23 ноября, в 16:49
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Астронавты на МКС отметят День благодарения

Космический корабль «Лебедь» доставил экипажу праздничный обед

Астронавты на Международной космической станции отметят  День благодарения.

Команда ISS Expedition 53 насладится специально приготовленной едой в честь американского праздника, сообщается на портале Space. Только трое из шести членов экипажа родом из США, но все они собирались вместе, чтобы принять участие в этой американской традиции. В меню астронавтов: индейка, картофельное пюре, кукурузный хлеб и сладости.

В отличие от многих людей из США на Земле, у трех астронавтов NASA, которые в настоящее время находятся в космосе, нет возможности отдыхать в праздничный день.

«На самом деле у них не было выходного дня в четверг. Но они будут отдыхать в пятницу», – сказал представитель NASA Дэн Хуот, добавив, что у экипажа много задач по погрузке грузов с космического корабля «Лебедь», который прибыл в прошлый вторник на МКС.

Вместе с предметами снабжения и научного оборудования корабль доставил экипажу праздничный обед и некоторые другие угощения, такие как пицца и мороженое, а также подарки и пакеты от семей астронавтов.

Ранее “Пркатика” сообщала, что космос и процесс его изучения тесно связаны с пониманием прошлого и будущего человечества.


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