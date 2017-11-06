Астрономы вычислили древнейшую спиральную галактику

После проведения различных исследований астрономы пришли к выводу, что спиральная галактика A1689B11 является самой древней из идентифицированных на сегодняшний день.

Об этом говорится в публикации, обнародованной в научном издании The Astrophysical Journal. Отмечается, что данная галактика зародилась через 2,6 миллиарда лет после Большого взрыва.

Примерно у 70% галактик, которые находятся недалеко от нашей, есть спиральные рукава, содержащие львиную долю газа и пыли, а также недавно зародившихся горячих звезд высокой светимости.

В статье говорится, что изучение древних спиральных галактик помогает людям лучше понять их эволюцию, а также узнать, когда стало возможным образование подобных объектов.

Интересно то, что у галактики A1689B11 только начали зарождаться спиральные рукава, а этот факт всегда осложняет астрономам поиск подобных объектов.

Ученые убеждены, что проделанная ими работа в будущем поможет найти еще больше спиральных галактик, которые находятся очень далеко.