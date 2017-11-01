Авиакомпания «Ямал» лишилась допусков на рейсы в Душанбе и Худжанд

Авиакомпания «Ямал» лишилась допусков на регулярные рейсы в два города Таджикистана: Душанбе и Худжанд. Решение о лишении допуска было принято после того, как перевозчик не выполнял полеты в течение целого сезона расписания ИАТА.

Теперь самолеты авиакомпании не смогут летать в Душанбе и Худжанд с аэропорта «Жуковский», пишет РИА Новости. Кроме того, в «черный список» попали Ош, Бишкек, Прага и Астана.

«Жуковский» стал причиной конфликта между Россией и Таджикистаном еще в 2016 году, когда «Ямал» подал заявку на выполнение рейсов в Душанбе и Худжанд, но авиационные власти Таджикистана не подтвердили ее. После этого Россия ввела ограничения на полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр». В апреле отношения между авиавластями двух стран урегулировались, но «Ямал» так и не начал летать из «Жуковского».

В конце октября «Практика» представила эксклюзивное расследование о том, как перестать бояться летать и что для этого могут сделать авиакомпании.