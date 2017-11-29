Авиакомпаниям разрешат составлять черные списки пассажиров

В среду, 29 ноября, Совет Федерации одобрил инициативу депутатов позволить авиакомпаниям заносить данные о пассажирах-дебоширах в черные списки.

Как передает РИА Новости, в дальнейшем авиакомпании смогут отказывать недобросовестным пассажирам в продаже билета.

На сегодняшний день Воздушный кодекс РФ предусматривает право перевозчика в одностороннем порядке расторгнуть договор с пассажиром-нарушителем по ряду причин. Однако статьи о праве авиакомпании отказать клиенту на стадии продажи билета на данный момент не существует.

Новый закон предусматривает, что в случае, если пассажир будет внесен в реестр не допущенных к перевозкам лиц, то авиакомпания получит право отказать ему в воздушной перевозке на стадии приобретения билета.