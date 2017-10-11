Авиаконструкторы объяснили разницу в цвете крыльев альбатроса

Удивительное открытие сделали инженеры из Государственного университета Нью-Мексико. Они объяснили причину разного цвета верхней и нижней сторон крыла у альбатросов. Оказалось, что во время полета черная сторона крыльев нагревается на 10 градусов теплее, чем белая. За счет этого альбатросы меньше устают и дольше находятся в воздухе, поскольку температура пограничного слоя на поверхности крыла повышается, а сила трения, наоборот, становится меньше.

С учетом этих данных авторы исследования начали разработку дизайна микробеспилотника, который сможет долго находиться в воздухе, пишет N+1. Альбатросы имеют внушительный размах крыльев и высокое удлинение, а также у них очень высокая загрузка крыла, позволяющая пролетать до 15 тысяч километров. Это может быть полезным при разработке дронов.

Это уже не первое исследование авиаконструкторов в отношении особенностей альбатросов. Уже известно, что динамическое парение альбатросов над поверхностью воды условно делится на четыре фазы.