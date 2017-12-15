Авиасообщение России с Египтом откроют в феврале

Возобновление полетов в Египет после двухгодичного перерыва ожидается уже в феврале.

Как сообщает “Коммерсантъ”, по предварительным данным, с 1 февраля будут восстановлены регулярные рейсы в Каир, а к весне возобновятся чартерные перелеты на курорты Шарм-эш-Шейха и Хургады.

Отмечается, что первые соглашения о безопасности авиаперевозок египетская и российская стороны подписали в пятницу, 15 декабря. Введение регулярного авиасообщения станет возможным сразу после того, как президент РФ Владимир Путин подпишет соответствующий указ, заявили в Минтрансе РФ.