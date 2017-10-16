Багдад без боя вернул полный контроль над Киркуком

Власти Ирака вернули контроль над Киркуком — центром северной нефтяной столицы страны. Борьба за Киркук продолжалась три с половиной года, и сегодня над зданием администрации Киркука вместо курдского флага появился иракский триколор.

Часть жителей Киркука приветствовала иракских военных, сообщает ТАСС. В военной операции участвовали силы быстрого реагирования МВД, армейский спецназ и полиция Ирака. Сейчас, в период с 19:00 до 07:00 по местному времени, в Киркуке действует комендантский час.

Ранее «Практика» писала, что Хейдар аль-Абади, премьер-министр Ирака разрешил провести кампанию по восстановлению безопасности и стабильности в Киркуке. Ранее аль-Абади заявлял, что не будет воевать с гражданами своей страны, но требовал у жителей Киркука отказаться от итогов референдума, по которым курдская автономия была бы признана независимой. А Иракский Курдистан заранее обвинял Багдад в подготовке военной операции.