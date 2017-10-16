Сегодня:
$
Нефть
Золото
вчера в 23:57
Новости

Багдад без боя вернул полный контроль над Киркуком

Над зданием администрации северной нефтяной столицы Ирака водружен иракский триколор

Власти Ирака вернули контроль над Киркуком — центром северной нефтяной столицы страны. Борьба за Киркук продолжалась три с половиной года, и сегодня над зданием администрации Киркука вместо курдского флага появился иракский триколор.

Часть жителей Киркука приветствовала иракских военных, сообщает ТАСС. В военной операции участвовали силы быстрого реагирования МВД, армейский спецназ и полиция Ирака. Сейчас, в период с 19:00 до 07:00 по местному времени, в Киркуке действует комендантский час.

Ранее «Практика» писала, что Хейдар аль-Абади, премьер-министр Ирака разрешил провести кампанию по восстановлению безопасности и стабильности в Киркуке. Ранее аль-Абади заявлял, что не будет воевать с гражданами своей страны, но требовал у жителей Киркука отказаться от итогов референдума, по которым курдская автономия была бы признана независимой. А Иракский Курдистан заранее обвинял Багдад в подготовке военной операции.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
вчера в 09:45
СМИ: военные Ирака столкнулись с курдским ополчением
Новости
11 октября, в 20:55
Иракский Курдистан обвинил Багдад в подготовке военной операции
Новости
10 октября, в 20:38
Премьер Ирака исключил диалог с Иракским Курдистаном

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо