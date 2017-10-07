Багдад попросил соседние страны закрыть границы с Иракским Курдистаном

Министерство иностранных дел Ирака обратилось с просьбой к властям Ирана и Турции закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с курдской автономией страны, где прошел референдум о независимости.

Об этом в субботу, 7 октября, сообщило информационное агентство Anadolu со ссылкой на сотрудника внешнеполитического ведомства Ирака Ахмеда Махджуба.

По словам представителя МИД, Багдад уже отправил в консульства Ирана и Турции официальное обращение, в котором призывает закрыть границы с Иракским Курдистаном, а также заблокировать торговые операции с нефтью.

В отправленном документе уточняется, что иракские власти активно сотрудничают с Ираном и Турцией в рамках норм добрососедства, а также уважения суверенных границ Ирака.

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