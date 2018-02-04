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04 февраля, в 14:01
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Бах: на подготовке к Олимпиаде можно будет сэкономить до миллиарда долларов

Президент МОК представил новую программу, призванную помочь в планировании при подготовке к Играм

Благодаря новой программе Games Management 2020 можно будет сэкономить до 1 миллиарда долларов при проведении Олимпийских Игр. Такое заявление сделал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, сообщает ТАСС.

Уточняется, что специальная программа Games Management 2020, призванная помочь в организации и планировании при подготовке к Играм, была разработана в октябре прошлого года. Эксперты программы также смогут дать советы, как снизить стоимость проведения Олимпиады. Кроме того, МОК планирует выплатить городу, в котором пройдет Олимпиада-2026, около 925 миллионов долларов.

Новую программу эксперты МОК будут подробно обсуждать на ближайшей сессии, которая состоится в преддверии зимних игр в Пхенчхане 6-7 февраля.


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