Бах: на подготовке к Олимпиаде можно будет сэкономить до миллиарда долларов

Благодаря новой программе Games Management 2020 можно будет сэкономить до 1 миллиарда долларов при проведении Олимпийских Игр. Такое заявление сделал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, сообщает ТАСС.

Уточняется, что специальная программа Games Management 2020, призванная помочь в организации и планировании при подготовке к Играм, была разработана в октябре прошлого года. Эксперты программы также смогут дать советы, как снизить стоимость проведения Олимпиады. Кроме того, МОК планирует выплатить городу, в котором пройдет Олимпиада-2026, около 925 миллионов долларов.

Новую программу эксперты МОК будут подробно обсуждать на ближайшей сессии, которая состоится в преддверии зимних игр в Пхенчхане 6-7 февраля.