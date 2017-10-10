Банк HSBC заплатит 1,4 млрд рублей по делу Браудера

Генеральная прокуратура Российской Федерации добилась через суд взыскания в бюджет 1,4 миллиардов рублей с банка HSBC, который осуществлял вывод из страны средств транснациональной преступной группировки под руководством главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера.

Арбитражный суд республики Калмыкия получил исполнительный лист, по которому взыскана в субсидиарном порядке задолженность, образовавшаяся перед российскими бюджетами всех уровней, информирует ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного.

Около года назад сообщалось, что с компании IKEA взыщут более 507 миллионов рублей в пользу бизнесмена Константина Пономарева — свидетеля по делу главы фонда Hermitage Уильяма Браудера.

Ранее «Практика» писала о том, что следствие закрыло одно из уголовных дел против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.