Банк России принял решение снизить ключевую ставку

В пятницу, 27 октября, Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 8,25% годовых.

Об этом сообщается на портале регулятора. Совет директоров отметил, что инфляция держится в пределах 4%.

Показатели инфляции отклонились вниз по сравнению с прогнозируемыми. Это связано со временными факторами. «Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение остается неустойчивым и неравномерным», — сказано в документе.

С учетом этих факторов Банк России продолжает постепенно переходить от умеренно жесткой кредитной политике к нейтральной.

При принятии решений по ключевой ставке Банк России оценивает баланс рисков отклонения инфляции от цели и динамику экономической активности.

Текущие условия экономического развития страны помогают стимулировать желание сохранения сбережений и обеспечивают рост потребления.