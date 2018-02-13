Банк России создаст департамент информационной безопасности

Банк России создает департамент информационной безопасности, который станет центром компетенции по киберустойчивости кредитно-финансовых организаций.
Об этом на Уральском форуме по кибербезопасности в финансовой сфере рассказал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, сообщает ТАСС.
“Принято решение о создании департамента информационной безопасности Банка России, который и возьмет на себя функции отраслевого центра”, – отметил Скобелкин.
Главное финансовое учреждение страны станет компетентным центром по обеспечению устойчивости организаций к кибератакам.
Зампред Банка России также отметил, что департамент будет регулировать обмен данными по кибератаках между финансовым рынком и Государственной системой обнаружения компьютерных атак.
Самыми важными финансовыми объектами критической информационной инфраструктуры станут системы Банка России, Сбербанка, НСПК, и Московской биржи.
Оставить комментарий