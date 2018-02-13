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13 февраля, в 10:33
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Банк России создаст департамент информационной безопасности

В нем будут координировать обмен информацией о кибератаках

Банк России создает департамент информационной безопасности, который станет центром компетенции по киберустойчивости кредитно-финансовых организаций.

Об этом на Уральском форуме по кибербезопасности в финансовой сфере рассказал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, сообщает ТАСС.

“Принято решение о создании департамента информационной безопасности Банка России, который и возьмет на себя функции отраслевого центра”, – отметил Скобелкин.

Главное финансовое учреждение страны станет компетентным центром по обеспечению устойчивости организаций к кибератакам.

Зампред Банка России также отметил, что департамент будет регулировать обмен данными по кибератаках между финансовым рынком и Государственной системой обнаружения компьютерных атак.

Самыми важными финансовыми объектами критической информационной инфраструктуры станут системы Банка России, Сбербанка, НСПК, и Московской биржи.


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