Банк России создаст департамент информационной безопасности

Банк России создает департамент информационной безопасности, который станет центром компетенции по киберустойчивости кредитно-финансовых организаций.

Об этом на Уральском форуме по кибербезопасности в финансовой сфере рассказал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, сообщает ТАСС.

“Принято решение о создании департамента информационной безопасности Банка России, который и возьмет на себя функции отраслевого центра”, – отметил Скобелкин.

Главное финансовое учреждение страны станет компетентным центром по обеспечению устойчивости организаций к кибератакам.

Зампред Банка России также отметил, что департамент будет регулировать обмен данными по кибератаках между финансовым рынком и Государственной системой обнаружения компьютерных атак.

Самыми важными финансовыми объектами критической информационной инфраструктуры станут системы Банка России, Сбербанка, НСПК, и Московской биржи.