Банкам могут увеличить штраф за нарушение законодательства

Министерство финансов подготовило законопроект, согласно которому увеличится размер штрафа за нарушение банками законов, предписаний ЦБ РФ и нормативных актов.

Соответствующие поправки касаются статьи 74 закона «О Центральном банке РФ», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

На сегодняшний день максимальный размер штрафов составляет 0,1% минимального уставного капитала банка или 1% оплаченного уставного капитала. Сумма штрафа варьируется в зависимости от того, какое именно нарушение допустила финансовая организация.

Министрество финансов выступает с инициативой привязать штрафы к уровню собственного капитала банка. Это приведет к увеличению суммы штрафа, ведь формироваться она будет с учетом не только уставного, но и добавочного капитала, а также резервного фонда и нераспределенной прибыли прошлых лет.

Такие меры обусловлены тем, что существующий на сегодня уровень штрафов не является эффективной мерой воздействия на банки, нарушающие законодательство.

Если нововведения будут приняты, то благодаря им ЦБ сможет использовать ограничения и запреты в качестве крайних мер воздействия. Это должно снизить риск оттока клиентов из банков и риск потери ими деловой репутации, добавили в Минфине.