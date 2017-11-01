Сегодня:
$
Нефть
Золото
вчера в 16:36
Новости

Банкам могут увеличить штраф за нарушение законодательства

Минфин предложил строже наказывать финансовые организации за пренебрежение нормативами и предписаниями ЦБ

Министерство финансов подготовило законопроект, согласно которому увеличится размер штрафа за нарушение банками законов, предписаний ЦБ РФ и нормативных актов.

Соответствующие поправки касаются статьи 74 закона «О Центральном банке РФ», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

На сегодняшний день максимальный размер штрафов составляет 0,1% минимального уставного капитала банка или 1% оплаченного уставного капитала. Сумма штрафа варьируется в зависимости от того, какое именно нарушение допустила финансовая организация.

Министрество финансов выступает с инициативой привязать штрафы к уровню собственного капитала банка. Это приведет к увеличению суммы штрафа, ведь формироваться она будет с учетом не только уставного, но и добавочного капитала, а также резервного фонда и нераспределенной прибыли прошлых лет.

Такие меры обусловлены тем, что существующий на сегодня уровень штрафов не является эффективной мерой воздействия на банки, нарушающие законодательство.

Если нововведения будут приняты, то благодаря им ЦБ сможет использовать ограничения и запреты в качестве крайних мер воздействия. Это должно снизить риск оттока клиентов из банков и риск потери ими деловой репутации, добавили в Минфине.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
26 сентября, в 14:00
Минфин поддержал идею запретить недобросовестным банкирам выезжать за границу
Новости
27 сентября, в 17:31
Эксперт прокомментировал идею ЦБ о запрете выезда из страны для недобросовестных банкиров
Новости
11 октября, в 16:38
Минфин подготовит закон о регулировании криптовалют до конца 2017 года

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо