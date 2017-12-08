Банки отказываются принимать криптовалюту

Praktika.ru решила провести эксперимент и узнать у представителей финансовых организаций, стоит ли в ближайшее время рассчитывать на возможность проведения сделок с криптовалютой в российском сегменте.

Мы обратились с этим вопросом в несколько банков.

“Пока мы работаем с другими валютами. До блокечейнов еще не дошло дело”, – сообщили нам в одной из финансовых организаций.

Аналогичный ответ дали и в других банках, пояснив при этом, что Центробанк не рекомендовал легализацию криптовалют в качестве законного платежного средства в России.

Напомним, ранее руководитель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что частные деньги, в какой бы форме они ни были представлены, недопустимо использовать в качестве легальной и общепринятой валюты. Именно таковым на сегодняшний день в России является статус криптовалюты биткоин.