При инциденте с банкоматом в Екатеринбурге никто не пострадал.
Отделение банка расположено на улице Блюхера, сообщает портал «Новости Урала». В Екатеринбурге в ночь на понедельник, 9 октября, грабители ворвались в отделение Сбербанка и взорвали банкомат.
Злоумышленники повредили банкомат и забрали все деньги, которые в нем были. Сумму ущерба устанавливают сотрудники банка вместе с правоохранителями.
Полицейские прибыли на место преступления и провели осмотр, во время которого изъяли вещественные доказательства для изучения факта ограбления.
«Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и задержанию злоумышленника», — сообщили в силовом ведомстве.
По результатам проверки сотрудники полиции примут решение о возбуждении уголовного дела.
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Скорее бы их поймали. Достали уже воровством своим!