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09 октября, в 12:30
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При инциденте с банкоматом в Екатеринбурге никто не пострадал

Сумму ущерба устанавливают сотрудники банка

При инциденте с банкоматом в Екатеринбурге никто не пострадал.

Отделение банка расположено на улице Блюхера, сообщает портал «Новости Урала». В Екатеринбурге в ночь на понедельник, 9 октября, грабители ворвались в отделение Сбербанка и взорвали банкомат.

Злоумышленники повредили банкомат и забрали все деньги, которые в нем были. Сумму ущерба устанавливают сотрудники банка вместе с правоохранителями.

Полицейские прибыли на место преступления и провели осмотр, во время которого изъяли вещественные доказательства для изучения факта ограбления.

«Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и задержанию злоумышленника», — сообщили в силовом ведомстве.

По результатам проверки сотрудники полиции примут решение о возбуждении уголовного дела.

 


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Афродита Ивановна
Гость
Афродита Ивановна

Скорее бы их поймали. Достали уже воровством своим!

23 дней 8 часов назад
wpDiscuz

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