При инциденте с банкоматом в Екатеринбурге никто не пострадал.

Отделение банка расположено на улице Блюхера, сообщает портал «Новости Урала». В Екатеринбурге в ночь на понедельник, 9 октября, грабители ворвались в отделение Сбербанка и взорвали банкомат.

Злоумышленники повредили банкомат и забрали все деньги, которые в нем были. Сумму ущерба устанавливают сотрудники банка вместе с правоохранителями.

Полицейские прибыли на место преступления и провели осмотр, во время которого изъяли вещественные доказательства для изучения факта ограбления.

«Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и задержанию злоумышленника», — сообщили в силовом ведомстве.

По результатам проверки сотрудники полиции примут решение о возбуждении уголовного дела.