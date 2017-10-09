Баннеры с перепиской семьи Николая II установят в Екатеринбурге

С понедельника, 9 октября, на улицах Екатеринбурга начнут устанавливать баннеры с перепиской семьи Николая II.

Такие билборды уже есть в Москве, сообщает портал «Наша газета Екатеринбурга». Представитель Екатеринбургской епархии отметил, что в общественном пространстве не хватает правдивой информации о жизни царей. Мало кто знает, как они жили, какими были их отношения с близкими и подданными.

«Чего мы не знаем из того, что позволило бы нам гордиться этой семьей и называть их своими героями?», — сказали в пресс-службе епархии.

В октябре в разных частях Екатеринбурга в рамках информационной кампании о царской семье установят 50 афиш, связанных с Николаем II. 26 октября в кинопрокат выходит фильм Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о жизнь русского царя Николая II.