Баскетболист «Юты» спас тонущую в реке женщину

Нападающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта» Табо Сефолоша спас тонувшую в реке Прово женщину по имени Лори Кларк.

Как сообщает газета The Salt Lake Tribune, спортсмен вместе со своей женой и двумя детьми отправился на выходные на сплав по горной реке на надувных лодках. Лори Кларк с детьми и своими друзьями также решили провести уикенд на реке.

В какой-то момент лодка женщины ударилась о камень и перевернулась, в результате чего Лори упала в воду и потеряла свой спасательный жилет. Подруга Кларк, Хайди Бишоп схватила ее за майку и старалась удержать.

Сефолоша пришел на помощь и затащил Кларк на свой рафт (надувная лодка). «Он на самом деле спас мою жизнь в этот день», — прокомментировала инцидент Кларк.

Ранее «Практика» писала о том, что журналист CNN спас человека из тонущего автомобиля.