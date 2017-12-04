Бастрыкин: борьба с интернет-преступностью требует серьезных мер

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что сотрудникам ведомства нужна хорошая подготовка к расследованию преступлений, совершенных с помощью интернет-технологий.

Об этом Бастрыкин заявил в ходе совещания по вопросам совершенствования деятельности СК РФ, передает РИА Новости.

К числу наиболее остро стоящих проблем глава Следственного комитета отнес борьбу с экстремизмом и, в частности, расследование преступлений, совершенных в сети. Он отметил, что для расследования киберпреступлений необходима дополнительная подготовка специалистов.

Ранее “Практика” передавала, что в России за последние несколько лет выросло количество киберпреступлений. О противодействии правонарушениям, совершенным с помощью информационных технологий, рассказал генпрокурор Юрий Чайка.