Бельгийский суд освободил Карлеса Пучдемона

Суд в Брюсселе постановил, что экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон не будет заключен под стражу, если останется в Бельгии, пока решается вопрос о его экстрадиции.

Об условном освобождении политика пишет международное агентство Reuters. Слушание совещательной палаты нидерландоязычного Суда первой инстанции Брюсселя по делу об экстрадиции Пучдемона и других экс-членов женералитата, покинувших Испанию после роспуска каталонского парламента, назначено на 17 ноября. Кроме того, суд позволил Пучдемону участвовать в кампании за независимость перед выборами, которые пройдут в Каталонии 21 декабря.

Кроме того, Пучдемон заявил, что будет добиваться освобождения своих коллег.

Ранее «Практика» сообщала, что в воскресенье, 5 ноября, Пучдемон добровольно явился в полицейский участок в Брюсселе. Национальная судебная палата Испании выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства. Политики обвиняются в организации восстания, мятеже, растрате государственных средств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям.