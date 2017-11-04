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04 ноября, в 00:26
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Бельгия получила ордер на арест Пучдемона

Теперь экс-главу Каталонии допросит следователь

Бельгийские власти получили ордер на арест Карлеса Пучдемона, бывшего главы женералитета Каталонии. Ордер передадут следователю, который вызовет экс-лидера Каталонии на допрос. После того, как судебный следователь пообщается с подозреваемым, у него будут ровно сутки на принятие решения. Вполне вероятно, что Пучдемона экстрадируют.

В прокуратуре Бельгии заявили, что европейский ордер на арест уже получен — осталось передать его следователю. Временные рамки для этого не ограничены, пишет РИА Новости со ссылкой на Эрика Ван дер Сипт, официального представителя федеральной прокуратуры Бельгии.

Ранее «Практика» не раз писала о конфликте Каталонии, которая требует официально признать ее независимость, и Мадрида, который отказывается ее признавать. К слову, Карлес Пучдемон заявил, что готов сесть в тюрьму ради того, чтобы его регион признали независимым.


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