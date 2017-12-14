Бельгия прекратила судебное разбирательство в отношении Пучдемона

Бельгийский суд закрыл дело против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех бывших членов правительства автономии.

Как передает RT, об этом адвокат Пучдемона Пол Бекарт сообщил испанским СМИ. Юрист также заметил, что у бывшего главы Каталонии могут возникнуть проблемы при посещении других стран – Пучдемона вновь могут арестовать. . “Там может не быть такой же правовой определённости. У каждой страны свои уголовные кодексы и юриспруденция”, – подчеркнул адвокат.

Стоит отметить, что в Испании до сих пор действителен ордер на арест Карлеса Пучдемона. Аналогичный международный документ был отозван.

Praktika.ru ранее сообщала о призывае Пучдемона освободить каталонских министров.