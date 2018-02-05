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05 февраля, в 18:35
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На грани: белые медведи могут остаться без пищи из-за таяния льдов

Теперь для выживания им нужно большее число тюленей, ловить которых все сложнее

Белые медведи могут оказаться без еды из-за таяния льдов. Дело в том, что таяние ледников препятствует охоте, а животным нужно большее количество тюленей для того, чтобы выжить. Недавние исследования показали, что метаболизм белого медведя в 1,6 раз быстрее, чем считалось ранее.

К такому выводу пришла команда ученых под руководством Энтони Пагано, докторанта Калифорнийского университета в Санта-Крузе. Исследователи следили за 9 самками белого медведя в море Бофорта в апреле, сообщает журнал Science. На животных надевали особые ошейники, и устройство записывало видео, фиксируя всю деятельность хищников. Также у медведей брали анализ крови и мочи. Исследование проводилось в течение 8-11 дней трижды: в 2014, 2015 и 2016 гг.

Результаты показали, что пойманное количество тюленей слишком мало для того, чтобы удовлетворить энергетические потребности медведей. Пять из девяти особей сбросили вес, четверо – потеряли более 10% массы тела, а один потерял не только жир, но и мышечную массу.

Таким образом, из-за того, что льды тают, медведям приходится проходить большие расстояния, чтобы найти добычу, соответственно они тратят больше энергии. Praktika.ru не раз рассказывала о приключениях белых медведей.

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