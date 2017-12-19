Белый дом закрывает сайт для петиций “We the people”

Администрация президента США временно останавливает деятельность сайта для народных петиций “We the people”.

Об этом сообщает американское новостное агенство UPI. “We the people”, сайт, где граждане США могут, например, подписать петицию об обнародовании налоговых бумаг президента Трампа, был запущен еще во время срока Барака Обамы. В настоящее время работа сайта прекращена.

Представители Белого дома обещают возобновить работу сайта для петиций в начале следующего года. Сообщается, что сайт закрыт “на технические работы”. Текст заглушки на сайте обещает, что все петиции и подписи сохранятся после возобновления деятельности площадки.