Берлускони пообещал депортировать 600 000 мигрантов

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сказал, что 600 000 нелегальных иммигрантов могут быть депортированы, если его партия восстановит власть после выборов в следующем месяце.

Выступая во время телевизионного интервью в понедельник, Берлускони сказал, что Иммиграция была “социальной бомбой, готовой взорваться в Италии”, сообщает The Guardian.

“Иммиграция стала насущным вопросом, потому что после многих лет с левым правительством в Италии проживает 600 000 мигрантов, которые не имеют права оставаться на территории страны”, – сказал Берлускони. “Мы считаем абсолютным приоритетом восстановление контроля над ситуацией.”

81-летнему Берлускони запрещено баллотироваться до 2019 года, после того как он был осужден за налоговое мошенничество в 2013 году. Но он по-прежнему сохраняет влияние на свою партию “Вперед, Италия” (Forza Italia), которая пытается сформировать коалиционное правительство с другими правыми партиями в выборах 4 марта.

Также Берлускони сказал, что если его партия победит в следующем месяце, он повысит уровнеь безопасности в стране, даже если для этого придется вывести войска на улицы.