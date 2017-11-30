Беспилотник помог обнаружить древний храм в Израиле

Представители Управления древностей Израиля рассказали журналистам о том, что местным археологам удалось при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружить древний храм, возраст которого превышает 2 тысячи лет. Находка была сделана на территории одной из армейских баз.

“Впечатляющая по размерам структура, возраст которой составляет 2,2 тысячи лет, возможно, дворец или храм древнего народа идумеев, обнаружена на армейском тренировочной базе Хорват-Амуда в округе Лахиш. В случае, если нами действительно обнаружен идумейский храм или дворец, то речь идет об уникальной и исключительно важной находке”, – цитирует ТАСС руководителя раскопок на военной базе Орена Готфельда.

По его словам, подобных строений на территории Израиля очень мало, а найденное ими, вероятно, было разрушено преднамеренно, и не исключено, что это случилось во время завоевания этой местности хасмонеями.

Ранее «Практика» писала о том, что археологи нашли остатки неизвестного античного города.