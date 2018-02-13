Беспилотники будут уничтожать за несанкционированные полеты

Министерство транспорта РФ предлагает сбивать беспилотники за несанкционированные полеты в воздушном пространстве, использование которого законодательно ограничено.

Как сообщается в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативно-равовых актов, соответствующими полномочиями предлагается наделить органы внутренних дел и представителей Росгвардии.

“Беспилотные воздушные суда, осуществляющие полет без соответствующего разрешения в воздушном пространстве, использование которого запрещено или ограничено, могут быть принуждены к посадке, повреждены или уничтожены”, – предлагают инициаторы законопроекта.

Отмечается, что инициативы направлена на предотвращение угрозы применения беспилотников в целях совершения террористических актов и иных противоправных действий.