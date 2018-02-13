Сегодня:
$
Нефть
Золото
13 февраля, в 20:55
Новости

Беспилотники будут уничтожать за несанкционированные полеты

С таким предложением выступили представители министерства транспорта РФ

Министерство транспорта РФ предлагает сбивать беспилотники за несанкционированные полеты в воздушном пространстве, использование которого законодательно ограничено.

Как сообщается в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативно-равовых актов, соответствующими полномочиями предлагается наделить органы внутренних дел и представителей Росгвардии.

“Беспилотные воздушные суда, осуществляющие полет без соответствующего разрешения в воздушном пространстве, использование которого запрещено или ограничено, могут быть принуждены к посадке, повреждены или уничтожены”, – предлагают инициаторы законопроекта.

Отмечается, что инициативы направлена на предотвращение угрозы применения беспилотников в целях совершения террористических актов и иных противоправных действий.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Общество
21 февраля, в 15:23
Запись в первый класс началась: как выбрать хорошую школу?
Общество
20 февраля, в 07:54
То, чего не ждёшь: снегопады летом и дожди в пустыне

Оставить комментарий

avatar