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02 декабря, в 11:37
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Беспилотные автобусы начали тестировать в Шэньчжэне

Их пустили по 1,2-километровому маршруту с тремя остановками

Четыре беспилотных автобуса начали тестировать в субботу, 2 декабря, в китайском городе Шэньчжэнь, известном высокой концентрацией высокотехнологичных компаний.

Умные машины, которые меньше обычного автобуса, пустили по 1,2-километровому маршруту с тремя остановками в связанной зоне Футянь, сообщает агентство Синьхуа.

Автобусы движутся с заданной скоростью от 10 до 30 км/ч. Они оборудованы лазерными сенсорами, камерами и GPS-антеннами. Автобусы запрограммированы на то, чтобы избегать столкновений с пешеходами, автомобилями, барьерами. Они могут менять полосу движения и останавливаться в специально отведенных местах.

В автобусах будет присутствовать водитель, который сможет заблокировать беспилотный режим и переключить его на ручной режим управления в случае чрезвычайной ситуации.

Проект был совместно разработан Национальным центром инженерных технологий и Шэньчжэньской автобусной группой.

 

 

 


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