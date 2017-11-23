Беспилотный квадрокоптер NASA сразился с профессиональным пилотом

Специалисты из лаборатории реактивного движения NASA провели соревнования и сравнили эффективность алгоритмов самоуправляемого квадрокоптера и дрона, которым управлял профессиональный пилот.

Оба участника должны были преодолеть полосу препятствий на скорость, сообщается в пресс-релизе лаборатории. В итоге самоуправляемый дрон показал большее среднее время прохождения круга, в то же время пилоту удалось добиться плавного хода и меньшего разброса результатов.

Квадрокоптером управлял профессиональный пилот Кеннет Лу. Беспилотник был разработан специалистами NASA, он снабжен камерой, также в нем используются наработки платформы дополненной реальности Project Tango, разработанной в Google, а его максимальная скорость составляет порядка 130 километров в час.

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