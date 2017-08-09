Бесплатный Wi-Fi для сельских жителей запустят в Тульской области

Удаленные районы в Тульской области обеспечат бесплатным Wi-Fi. До конца 2018 года нововведение коснется 224 населенных пунктов, в каждом из которых проживает от 250 до 500 человек.

«Наша задача — обеспечить доступность услуг связи для жителей сельской местности и удаленных районов… Доступ в интернет обеспечивается путем установки уличной точки Wi-Fi, к ней могут подключиться владельцы мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и других устройств с беспроводным доступом», — цитирует ТАСС министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослава Ракова.

Работы по обеспечению беспроводным интернетом ведутся в рамках проекта по устранению цифрового неравенства. Точки Wi-Fi доступа устанавливают в удаленных районах Тульской области с 2015 года. С 1 августа эти уличные точки стали бесплатными.