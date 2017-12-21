Бессмысленность списания налогов вызвала скептическую реакцию россиян

Сотрудники налоговых служб России специально для Рraktika.ru рассказали, какие именно налоговые долги россиян будет списывать государство.

Как оказалось, под списание попадут не все налоги, а только те, которые образовались до 1 января 2015 года. То есть будут списывать те налоги, которые, скорее всего, уже и не будет никто оплачивать. «Речь идет о списании налоговых долгов, которые и так уже взыскать было бы невозможно», – сказал эксперт.

Согласно закону, будут списаны долги по налогам на транспорт, имущество и землю, возникшие до 2015 года.

“Я бы не разделяла чрезмерную радость по поводу данного закона, очень эффектная обертка – под ней решение, которое давно пора было реализовать”, – сказала представитель налоговой службы.

Такой закон вызвал скептическую реакцию у россиян. «Списание долгов по налогам – это результат плохой работы налоговой службы», – написал Алексей Ларин в Твиттере.

По мнению россиян, налоговая служба должна отвечать за свои поступки.