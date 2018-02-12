Без флага, но с наградами: российские фигуристы завоевали серебро

Российские фигуристы завоевали серебряную медаль Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. В командном зачете команда ОАР уступила сборной Канады 7 очков. Бронзу завоевали фигуристы из США.

В состав сборной России входили танцевальный дуэт Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт, Евгения Медведева , Алина Загитова, Михаил Коляда.

Лучшими в своих сегментах стали Евгения Медведева и Алина Загитова. Спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов также внесли решающий вклад в завоевания медали, возглавив рейтинг спортивных пар ISU сезона-2017/18.

Серебряная медаль стала второй наградой сборной России на ОИ 2018. 10 февраля Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль в шорт-треке на дистанции 1500 метров.

Мнение спортсменов

Алина Загитова своим выступлением осталась довольна.

“Откатала я хорошо, прокатом очень довольна, смогла справиться со своим волнением, рада, что не подвела свою команду”, – сообщила она.

Фигуристка Евгения Медведева считает, что у Олимпиады есть своя магия: “Для многих это самая первая Олимпиада и бесценный опыт работы в команде. У нас было много неолимпийских командных соревнований, но здесь это совершенно другой старт и непередаваемые эмоции. Мы ехали, чтобы почувствовать магию Олимпиады, и она действительно есть. Мы ее создаем сами, поддерживая друг друга. Я рада находиться в этой команде”.

“Каждый из нас оставил в этом командном турнире частичку своей души”, – добавила она.

Поддержка болельщиков

Пользователи социальных сетей болеют за сборную России и отмечают особую волю к победе наших спортсменов.

“Как команда России на ОИ сражается…до слез. Удачи им во всем. А нам побед”, – комментирует запись на официальной странице Олимпийского комитета России в Twitter Лариса Швыдун.

Пользователи социальной сети “ВКонтакте” также поддерживают команду в комментариях официальной группы Олимпийского комитета России.

Олимпийские победы

Фигурное катание всегда было для России тем видом, который приносил немало олимпийских наград.

Евгений Плющенко – двукратный олимпийский чемпион в 2006 году в одиночном катании и в 2014 году в командных соревнованиях, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2002 и 2010 годов.

Ирина Слуцкая – серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года.

Оксана Домнина и Максим Шабалин на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году завоевали бронзовые награды.

Алексей Ягудин стал олимпийским чемпионом в 2002 году.

Ирина Лобачева и Илья Авербух в феврале 2002 года завоевали серебряные медали в танцах на льду на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

Также на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Елена Бережная и Антон Сихарулидзе выиграли чемпионский титул в парном катании.

Илья Кулик – Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании в 1998 году.

Олимпийские игры 2018

В программу Олимпийских игр входят 7 зимних видов спорта, разделенных на 15 дисциплин: 3 коньковые дисциплины, 6 лыжных дисциплин, 2 бобслейных вида спорта, а также биатлон, керлинг, хоккей и санный спорт.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в этом году представлены 92 страны, 6 из которых впервые принимают участие в ОИ.

Также на сайте Олимпиады 2018 приведена таблица медального зачета среди стран участников на 12 февраля.

Ранее Praktika.ru сообщала, что Putin Team поддержит российских олимпийцев.