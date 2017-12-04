Бездомный мужчина спас двоих детей из горящей квартиры в Лас-Вегасе

Бездомный мужчина из Лас-Вегаса приветствуется как герой после того, как он спас двух маленьких детей, которые оказались в ловушке в горящем здании в пятницу, – сообщает UPI.

“Анивал Ангуло шел по улице и услышал детский крик, доносящийся из дымящегося здания. Он голыми руками открыл запертую на засов дверь и вывел обоих детей из дома”, сообщает пожарный департамент Лас-Вегаса.

“Я подошел к двери и увидел детей, поэтому я перепрыгнул через забор,” сказал Ангуло. “Я взял детей и вытащил их. Я знал, что должен вытащить их”, добавил он.

“Дети были в гостиной…Он был в спальне”, – сказал Шимански. “Дети говорят, что плита загорелась и они начали кричать. Дедушка не смог добраться до них из-за пожара”.

“Если бы не действия Ангуло, дети могли получить тяжелые отравления угарным газом и ожоги”, – сказал представитель Las Vegas Fire & Rescue Department Тим Шимански. “Его действия, безусловно, спасли детям жизнь.”

Шимански добавил: “Очевидно, что если бы Ангуло не оказался там, эти дети могли погибнуть”.

Одному ребенку 3 года, второму 10 месяцев. Дети долгое время дышали дымом, но врачи дают положительные прогнозы.