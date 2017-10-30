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30 октября, в 16:07
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Библиотеки Московской области начнут обслуживать читателей на дому

Также жителям откроют онлайн доступ к коллекциям книг

Правительство Московской области создало проект стандарта деятельности библиотек региона, согласно которому библиотеки будут оказывать услуги трех видов.

Как сообщает официальный интернет-портал министерства культуры Московской области, библиотеки будут осуществлять традиционную работу с посетителями внутри зданий, а также предоставлять доступ к онлайн коллекциям книг и доставлять бумажные версии произведений в офис или на дом.

Стандарт разработан в рамках проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья», который направлен на модернизацию региональных и муниципальных учреждений, а также на увеличение на 20% посещаемости на 10 пилотных территориях.

Отмечается, что стандарт соответствует всем современным запросам населения к библиотекам. Кроме доставки, в нем отражены наличие компьютерного класса, проекторов, Wi-Fi соединения, доступа к иным электронным каталогам, а также оцифровка всей книжной коллекции.

Также документ регулирует создание инфраструктуры для граждан, которым тяжело передвигаться. Согласно стандарту библиотеки будут устанавливать пандусы, а также внедрять специальную систему навигации для незрячих.

Ранее «Практика» информировала о том, что президентская библиотека оцифрует материалы патентного фонда.


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