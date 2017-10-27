На Олимпиаду в Пхенчхане продано меньше трети билетов

На предстоящую Олимпиаду, которая пройдет в южнокорейском городе Пхенчхане в 2018 году, продано около 276 тысяч билетов из одного с лишним миллиона возможных.

Это составляет лишь 31 процент от общего количества билетов, сообщает ТАСС. При этом отмечается, что на Паралимпийские игры на данный момент продано всего 457 билетов из 223 с лишним тысяч, это лишь 0,2 процента от их общего числа.

В пресс-службе Международного олимпийского комитета отмечают, что в ходе последней поездки в Пхенчхан были выработаны дополнительные идеи по продаже билетов, благодаря чему их удастся реализовать в ближайшие три месяца. При этом МОК полностью поддерживает деятельность организационного комитета Олимпийских игр-2018.