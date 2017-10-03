Билингвальные школы с русским языком откроют в Германии

В Германии планируют открыть билингвальные школы с изучением русского языка.

Межправительственное соглашение разрабатывает Федеральное агентство по делам национальностей. Об этом рассказал руководитель агентства Игорь Баринов, сообщает РИА Новости.

Во вторник, 3 октября, в Москве проходит форум «Языковая политика: общероссийская экспертиза», на котором собрались филологи и преподаватели русского языка для разработки оптимальных условий развития языков народов России в других странах.

Баринов подчеркнул, что в Германии нет полноценной билингвальной школы, но есть десятки греческих. Поэтому необходимо сделать все, чтобы сохранить там русский язык.