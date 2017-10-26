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Биологи впервые увидели зимующую компасную медузу

Она ползла по дну в поиске пищи

Биологи из Колумбийского университета впервые смогли зимой заснять на видео компасную медузу. Ранее считалось, что этот вид медуз выживает зимой исключительно на стадии полипа, однако, находка в Чукотском море развеяла эту теорию.

Ученые передвигались на снегоходах по льду Чукотского моря, бурили лунки и опускали в них специальную водонепроницаемую камеру, которая снимала все, что происходит в воде. Попала на запись и большая компасная медуза, которая двигалась по дну в поисках пищи, пишет N+1. Так подтвердилось, что она способна выживать и во взрослом возрасте.

Более того, с учетом новых данных, можно предположить, что низкие температуры даже идут ей на пользу.

Животное обитает в Тихом и Северном Ледовитом океане. Она может погружаться на глубину до 100 метров, питаясь копеподами, аппендикуляриями, маленькими рыбами, зоопланктоном и другими медузами.


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