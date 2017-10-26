Биологи впервые увидели зимующую компасную медузу

Биологи из Колумбийского университета впервые смогли зимой заснять на видео компасную медузу. Ранее считалось, что этот вид медуз выживает зимой исключительно на стадии полипа, однако, находка в Чукотском море развеяла эту теорию.

Ученые передвигались на снегоходах по льду Чукотского моря, бурили лунки и опускали в них специальную водонепроницаемую камеру, которая снимала все, что происходит в воде. Попала на запись и большая компасная медуза, которая двигалась по дну в поисках пищи, пишет N+1. Так подтвердилось, что она способна выживать и во взрослом возрасте.

Более того, с учетом новых данных, можно предположить, что низкие температуры даже идут ей на пользу.

Животное обитает в Тихом и Северном Ледовитом океане. Она может погружаться на глубину до 100 метров, питаясь копеподами, аппендикуляриями, маленькими рыбами, зоопланктоном и другими медузами.