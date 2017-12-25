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Биометрический контроль на границе с Украиной заработает до конца года

Пункты пропуска установят на основных магистралях

С 27 декабря 2017 года на границе Украины с Россией заработает биометрический контроль.

До 1 января 2018 года он будет работать в тестовом режиме, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян в интервью каналу “112 Украина”.

Пункты контроля разместят в местах пропуска с самым большим трафиком. “Мобильные комплексы смогут передвигаться с места на место. 27 числа в тестовом варианте мы попробуем использовать их на различных участках украинско-российской границы, чтобы протестировать саму систему», – сказал Слободян.

Тестирование планируют проводить на пунктах пропуска “Гоптовка” в Харьковской области и “Бачевск” в Сумской. Проводить биометрическую проверку российских граждан на пунктах пропуска в районе проведения АТО пока что не будут.

Официально систему планируют запустить с 1 января 2018 года.


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