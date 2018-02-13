Биткоин атакует: массовый майнинг оставит Исландию без света

Исландия может остаться без электроснабжения из-за массового майнинга криптовалют в стране.

Такой вывод сделала энергетическая компания HS Orka, сообщает BBC News. Представитель компании рассказал, что в стране создается множество дата-центров, которые планируют заниматься майнингом. На их питание будет тратиться больше электричества, чем на обеспечение светом жилых домов.

В HS Orka подсчитали, что дата-центры будут потреблять более 800 гигаватт-часов в год, в то время как на снабжение электричеством жилых домов необходимо только 700 гигаватт-часов в год.

Многие центры устанавливают аппаратуру именно в Исландии, так как здесь качественные каналы оптоволоконной связи и не требуется дополнительное охлаждение техники.