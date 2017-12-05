Биткоин побил новый рекорд

Во вторник, 5 декабря, курс биткоина достиг нового рекорда, превысив 12 тысяч долларов.

Максимальной ценой за один биткоин стала сумма в 12 032 доллара, передает L!FE.

При этом уточняется, что на рекордно высокой отметке криптовалюта не задержалась. К 17:40 ее курс вновь опустился до 11972,2 доллара.

Напомним, “Практика” писала о предыдущих скачках курса биткоина.

Также мы рассказывали о первых биткоиновых миллиардерах, которые заработали состояние на приобретении криптовалюты.