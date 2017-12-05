Сегодня:
$
Нефть
Золото
05 декабря, в 18:31
Новости

Биткоин побил новый рекорд

Курс криптовалюты превысил отметку в 12 тысяч долларов

Во вторник, 5 декабря, курс биткоина достиг нового рекорда, превысив 12 тысяч долларов.

Максимальной ценой за один биткоин стала сумма в 12 032 доллара, передает L!FE.

При этом уточняется, что на рекордно высокой отметке криптовалюта не задержалась. К 17:40 ее курс вновь опустился до 11972,2 доллара.

Напомним, “Практика” писала о предыдущих скачках курса биткоина.

Также мы рассказывали о первых биткоиновых миллиардерах, которые заработали состояние на приобретении криптовалюты.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
29 ноября, в 09:41
Биткоин побил очередной рекорд
Новости
01 декабря, в 22:39
В США разрешили торговать фьючерсами на биткоин
Новости
03 декабря, в 17:36
Названы первые биткоиновые миллиардеры

Оставить комментарий

avatar