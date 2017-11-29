Биткоин побил очередной рекорд

С октября курс биткоина вырос более чем на 50 процентов и к концу ноября установил очередной рекорд, превысив 10 тысяч долларов.

Как сообщает Bloomberg Technology, столь резкий скачок стал возможен только после того, как разработчики согласились на обновление программного обеспечения, связанного с технологией биткоин.

Издание отмечает, что фактический объем транзакций, совершаемых в криптовалютах, относительно невелик. Однако возрастающий оптимизм тех, кто уже опробовал биткоин, продолжает приводить к новым рекордам.

Ранее “Практика” подробно рассказывала о том, что представляет из себя эта загадочная виртуальная монета, почему вокруг нее столько шума и как держатели биткоинов умудряются зарабатывать до 700% годовых.