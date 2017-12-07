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07 декабря, в 11:49
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Биткоин побил рекорд 15 тысяч долларов

Вся информация о переводах криптовалюты доступна в открытом виде

Биткоин побил рекорд $15 000, остановившись на отметке в $15 150.

Такие данные приводятся на сайте рыночной капитализации криптовалюты coinmarketcap. Биткойны можно использовать для покупки товаров или услуг, а также обменивать на валюту через онлайн-сервисы.

Ранее praktika.ru сообщала, что в конце ноября курс биткоина перешел отметку в $10 тысяч. Во вторник, 5 декабря, биткоин уже стоил $12 тысяч.

Биткоин – это пиринговая платежная система, которая применяет одноименный протокол для передачи данных и единицу для учета операций. Защищают систему при помощи криптографических методов. Вся информация о переводах криптовалюты есть в открытом доступе.

Главной особенностью системы является полная децентрализация. Государственное или частное управление системой невозможно.

 


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